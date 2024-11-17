Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 22 Triệu

Mức lương 19 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty.

- Tổ chức tính toán, ghi chép và phản ảnh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời toàn bộ tài sản và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có).

- Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán thuế của Công ty theo chế độ qui định.

- Nghiên cứu các chế độ, chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp... của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp.

- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

- Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính trước Ban lãnh đạo và các cơ quan thuế, kiểm toán.

- Theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc các khối ngành Kinh tế.

Có kinh nghiệm trên 5 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 3 năm liên tục trong chức vụ Kế toán trưởng các doanh nghiệp.

Nắm vững quy định, nghiệp vụ chuẩn mực kế toán

Chứng chỉ kế toán trưởng.

Kỹ năng lãnh đạp, làm việc nhóm, xử lý sự cố

Thuyết trình, thuyết phục tốt và có năng lực truyền tải kiến thức, ý kiến tốt.

Sử dụng tốt tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Có thể đi làm được ngay

Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; chính sách lương và phúc lợi cạnh tranh.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;

• Du lịch hàng năm, team building, hoạt động event nội bộ sôi nổi, hấp dẫn;

• Thưởng Lễ, Tết, thưởng năng suất, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định;

• Phụ cấp cơm trưa, trang thiết bị phục vụ công việc và giữ xe miễn phí;

• Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng;

• Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.

