Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PINEWOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

• Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của Phòng Kế toán, vận hành, rà soát, kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp của từng nghiệp vụ khi vào sổ kế toán, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu của các khoản mục trong BCTC. Kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề liên quan số liệu báo cáo theo đúng chức trách và đúng quy định pháp luật.

• Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn, cân đối dòng tiền, theo dõi quỹ tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo đủ đáp ứng các nhu cầu thanh toán cấp thiết và ngắn hạn. Tư vấn các giải pháp về hoạt động, tài chính của công ty, giúp Ban Giám đốc đưa ra các quyết định phù hợp, giảm thiểu rủi ro

• Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

• Chịu trách nhiệm thông tin số liệu của các báo cáo gửi nộp đến các Cơ quan Nhà Nước và các hoạt động kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của các Cơ quan Nhà Nước

• Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách chuẩn mực, khoa học, chuyên nghiệp và đúng pháp luật.

• Cập nhật những chuẩn mực nghiệp vụ kế toán mới và hướng dẫn chi tiết cho nhân viên phòng kế toán thực hiện đúng và hợp lệ, đưa ra các cách thức vận hành sao cho có thể tiết giảm chi phí và tăng hiệu suất làm việc

• Cập nhật về Luật, Quy định, Thông tin về Thuế, BHYT, BHXH, các vấn đề pháp lý liên quan để tư vấn cho cấp trên, hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện đúng và phù hợp.

• Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.