Tuyển Kế toán trưởng Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động của Phòng Tài chính - Kế toán nhằm đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
Kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ của các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo chuẩn mực kế toán và quy định Công ty
Kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách nhiệm định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm kế toán. Đối chiếu cân đối số liệu, xử lý, điều chỉnh cho phù hợp.
Kiểm tra, hoàn thiện các loại chứng từ, hóa đơn, hoàn thiện các báo cáo Tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN,.. hàng quý, quyết toán năm.
Kiểm tra, hướng dẫn, tính toán giá thành sản phẩm
Theo dõi và quản lý, đối chiếu công nợ với bộ phận Sale Admin và khách hàng
Tiến hành kiểm soát quy trình lập sổ sách, tài liệu, quy trình kiểm kê tài sản trong công ty.
Theo dõi, giám sát các hoạt động lưu trữ sổ sách, tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ,... theo đúng quy định.
Thay mặt công ty làm việc với các cơ quan liên quan (thuế, ngân hàng, thanh tra...) cập nhật các dữ liệu thông tin thay đổi, giải trình cung cấp hồ sơ số liệu khi có yêu cầu.
Quan hệ tín dụng với ngân hàng, thực hiện các thủ tục vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi - nhập - xuất...phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty trước khi trình BGĐ.
Thiết lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kế toán, Tài chính; Tham mưu cho BGĐ về việc hoàn thiện hệ thống quản lý quy trình giữa bộ phận Kế toán và các bộ phận khác.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất – kinh doanh là lợi thế.
Có đầu óc tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng sáng tạo, phân tích đánh giá.
Chịu được áp lực cao, đặc biệt phải trung thực, quan điểm công việc rõ ràng, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm kế toán MISA – AMIS

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20-25tr/tháng
Thời gian làm việc từ T2-T6 hàng tuần
Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh, ngoài lương còn có các phần thưởng nóng, thưởng thành tích theo hiệu suất (cá nhân, tập thể), Lễ, Tết, Lương tháng 13,14,...
Chế độ BHXH, BHTY, BHTN đầy đủ theo quy định kèm Bảo hiểm sức khỏe VBI hàng năm.
Du lịch, hoạt động thể thao, team building hàng năm.
Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo cho nhân viên tại các tổ chức đào tạo uy tín khi có đề xuất phù hợp với định hướng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Tanixa - Nhà Máy Sản Xuất

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, đường số 6, khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

