Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

- Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán của công ty và phòng Kế toán

- Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí...

- Kiểm soát các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ

- Lập Báo cáo tài chính theo chế độ, lập Báo cáo quản trị theo quy định của Công ty

- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Tổng Giám đốc

- Từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán. Có chứng chỉ kế toán trưởng là một lợi thế

- Khả năng chịu được áp lực công việc, phân tích, giải quyết vấn đề tốt

- Kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên.Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc.Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng

- Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30-18h00)

- Môi trường làm việc trẻ, năng động sáng tạo

- Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm của Công Ty

- Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty và Nhà Nước

- Được hỗ trợ, kết nối các mối quan hệ phục vụ cho công việc

- Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP

