Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kế toán

- Phân công, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát và kiểm tra công việc cấp dưới. Định kỳ đánh giá kết quả KPI của cấp dưới.

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập BCTC theo quy định

- Chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo thuế theo quy định

- Lập báo cáo KQKD, báo cáo quản trị theo định kỳ

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

- Kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi theo quy định nội bộ

- Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu/phải trả. Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, theo dõi các khoản nộp NSNN.

- Lập kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty

- Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như thuế, bảo hiểm, ngân hàng......

- Trình độ :Tốt nghiệp Đại học, chuyên nghành Kế toán

- Kinh nghiệm 05 năm làm tại vị trí tương đương

- Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của nhà nước

- Sử dụng thành thạo word, excel , phần mềm kế toán FAST

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề

- Mức lương: từ 25.000.000 đến 35.000.000 VND. (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được xét tăng lương 1 năm/lần.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,...

- Lương tháng 13

- Nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ... theo quy định của nhà nước.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

- Tham gia các hoạt động thường niên của công ty du lịch nghỉ dưỡng 1 lần/năm.

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

