Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH VN NETWORK
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kế toán
- Phân công, hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát và kiểm tra công việc cấp dưới. Định kỳ đánh giá kết quả KPI của cấp dưới.
- Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập BCTC theo quy định
- Chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo thuế theo quy định
- Lập báo cáo KQKD, báo cáo quản trị theo định kỳ
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán
- Kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi theo quy định nội bộ
- Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu/phải trả. Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, theo dõi các khoản nộp NSNN.
- Lập kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như thuế, bảo hiểm, ngân hàng......

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ :Tốt nghiệp Đại học, chuyên nghành Kế toán
- Kinh nghiệm 05 năm làm tại vị trí tương đương
- Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của nhà nước
- Sử dụng thành thạo word, excel , phần mềm kế toán FAST
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 25.000.000 đến 35.000.000 VND. (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được xét tăng lương 1 năm/lần.
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,...
- Lương tháng 13
- Nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ... theo quy định của nhà nước.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
- Tham gia các hoạt động thường niên của công ty du lịch nghỉ dưỡng 1 lần/năm.
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39B Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

