Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Sala
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Quốc tế Sala

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 380 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN CÔNG TY
Tổ chức và kiểm soát công việc chuyên môn của bộ phận Kế toán công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán và các quy định nội bộ:
Tổ chức công tác hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Kiểm soát việc thu thập, xử lý và quản lý chứng từ kế toán.
Kiểm soát việc thực hiện các quy định về quyền duyệt chi.
Theo dõi công nợ, thực hiện việc thu hồi/ xử lý công nợ.
Quản lý và theo dõi các tài sản của Công ty, tổ chức kiểm kê tài sản, hàng hóa vật tư tồn kho, quỹ tiền mặt theo đúng quy định( kiểm kê định kỳ và xác suất).
Kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết của Công ty về mặt tài chính kế toán.
Theo dõi, kiểm soát các khoản bảo lãnh, bảo hành theo quy định.
Kiểm soát và tuân thủ các cam kết của Công ty với Ngân hàng và các bên cho vay.
Kiểm soát việc đáp ứng các chức năng của phần mềm kế toán; đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa khi có các thay đổi về cách thức quản lý, cách thức hạch toán, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hạch toán và giảm thiểu các công việc thủ công cho kế toán.
Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý các quy trình trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
TỔ CHỨC VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THUẾ CỦA CÔNG TY
Tổ chức thực hiện khóa sổ kế toán hàng tháng theo quy trình khóa sổ của Tập Đoàn
Tổ chức lập và chịu trách nhiệm về các Báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thuế của Công ty theo quy định của pháp luật.
PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT CÁC CÔNG VIỆC VỀ KẾ HOẠCH
Xây dựng ngân sách
Ước tính Kết quả kinh doanh (KQKD), ước tính thuế định kỳ hàng quý
Lập kế hoạch tài chính( ngân sách về dòng tiền) cho Công ty trên cơ sở ngân sách và kế hoạch kinh doanh được phê duyệt; hàng tháng thực hiện cập nhật và điều chỉnh theo biến động thực tế.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
Tổ chức cung cấp số liệu chính xác cho các BP khi có yêu cầu.
Theo sát và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty theo chuyên môn.
Tham gia tư vấn chuyên môn trong các dự án/giao dịch khi được yêu cầu.
Hướng dẫn và tư vấn cho các BP để thực hiện theo quy trình, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Ban GĐ

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán tài chính
Nắm vững chuyên môn, chuẩn mực kế toán, quy định và luật kế toán hiện hành
Kinh nghiệm 03 năm làm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp trong ngành bán lẻ/kho vận, tham gia các doanh nghiệp start up
Kỹ năng quản lý, sử dụng phần mềm ERP thành thạo; thích ứng nhanh với các phần mềm mới
Kỹ năng quản trị đội nhóm, lập kế hoạch và tổ chức vận hành công việc hiệu quả
Kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên
Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo tốt
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, linh hoạt và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp.
Các chế độ phúc lợi, BHXH đầy đủ.
Chế độ thưởng lễ tết, hiếu hỷ-sinh nhật....
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding của công ty.
Thưởng tháng 13,thưởng hiệu quả kinh doanh.
Được tham gia các khóa đào tạo liên quan.
Thời gian làm việc: T2-T7 : 8h30-17h30, nghỉ 2 ngày T7/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Công ty TNHH Quốc tế Sala

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 382 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

