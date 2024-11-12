Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện các chính sách tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo góc nhìn của tài chính kế toán:
- Phân tích, lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn phục vụ các mục tiêu và các hoạt động của Công ty.
- Lập và kiểm soát Doanh thu, Chi phí và Kế hoạch Thu - chi Tài chính hàng năm của Công ty.
- Tư vấn, hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch chỉ tiêu doanh số hàng tháng, năm dựa trên các thông số tài chính thu thập được.
- Kiểm soát dòng tiền Công ty, tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quản lý lưu chuyển tiền mặt để đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty.
- Phối hợp với phòng ban lập kế hoạch dự phòng kinh doanh dài hạn.
- Tổ chức, đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh toàn Công ty. Đề xuất thay đổi các quy định về tài chính không còn phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.
2. Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán:
- Lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức lại bộ máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức ghi chép, tính toán, và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xác định, phản ánh chính xác, kịp thời, đúng quy trình, kết quả kiểm kê hàng hóa, tài sản định kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.
- Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Công ty quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái
- Tính toán và có trách nhiệm đôn đốc, trích nộp đúng, đầy đủ và kịp thời các khoản thuế phải nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty theo quy định pháp luật.
- Thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, công nợ phải thu, công nợ phải trả.
- Kiểm soát các đơn đặt hàng theo yêu cầu của Giám đốc.
- Kiểm soát công nợ phải trả, phải thu.
- Kiểm soát về nghiệp vụ kế toán của cửa hàng và khối thương mại điện tử.
- Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.
- Phân tích chi tiết từng khoản mục Doanh thu, chi phí Công ty, đề xuất các biện pháp cắt giảm chi phí hiệu quả, kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được xây dựng theo từng thời điểm cụ thể.
- Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.
- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.
- Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.
- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.
3. Phối hợp với các Bộ phận khác:
- Hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty phân tích các hoạt động kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống quản lý, vận hành hàng hóa, lưu trữ bảo quản hàng hóa, xây dựng quy trình luân chuyển nội bộ giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác.
4. Quản lý đội nhóm:
- Hoạch định định biên nhân sự tại bộ phận.
- Phân công công việc cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.
- Quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn nội bộ.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
- Đánh giá kiến thức chuyên môn của nhân viên.
- Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
5. Báo cáo:
- Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc Công ty.
- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo định kỳ và khi có yêu cầu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
- Có kinh nghiệm làm việc tại chuỗi hệ thống bán lẻ, siêu thị hoặc đại siêu thị.
- Có kinh nghiệm trên 05 năm ở vị trí tương đương.
- Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán, sử dụng được SAP B1 / Dynamic / Oracle
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.
2. Kỹ năng:
- Có khả năng phân tích và viết báo cáo quản trị.
- Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.
3. Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.
- Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.
- Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 8h30-17h30. Thứ 07 làm việc online : 8h30-12h30

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.
- Được trang bị thiết bị công cụ dụng cụ khi làm việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng nóng (tùy tình hình doanh số).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-tai-chinh-ke-toan-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246388
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đồng Tâm PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND
20 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Bennett Wright làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty TNHH Bennett Wright
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAIKU LITTLE HANDS
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Nam POLY School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Việt Nam POLY School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 21 Triệu CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
20 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cooky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Cooky
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH BTASKEE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ONEHOME
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI MAGIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÓNG GÓI MAGIX
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Sen Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TM BCC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TM BCC
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PRIORITY HEALTHCARE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Hanacos Vietnam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần Helen Care
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NGÔI SAO GIẢI TRÍ TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NGÔI SAO GIẢI TRÍ TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SMART MECHANICAL
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 5 năm