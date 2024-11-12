Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện các chính sách tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo góc nhìn của tài chính kế toán:

- Phân tích, lập kế hoạch huy động và sử dụng vốn phục vụ các mục tiêu và các hoạt động của Công ty.

- Lập và kiểm soát Doanh thu, Chi phí và Kế hoạch Thu - chi Tài chính hàng năm của Công ty.

- Tư vấn, hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch chỉ tiêu doanh số hàng tháng, năm dựa trên các thông số tài chính thu thập được.

- Kiểm soát dòng tiền Công ty, tư vấn cho Ban Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về chế độ kế toán, luật Thuế và những thay đổi của chế độ kế toán, Luật thuế theo từng thời điểm cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Quản lý lưu chuyển tiền mặt để đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty.

- Phối hợp với phòng ban lập kế hoạch dự phòng kinh doanh dài hạn.

- Tổ chức, đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh toàn Công ty. Đề xuất thay đổi các quy định về tài chính không còn phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.

2. Tổ chức thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán:

- Lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật và yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức lại bộ máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức ghi chép, tính toán, và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Xác định, phản ánh chính xác, kịp thời, đúng quy trình, kết quả kiểm kê hàng hóa, tài sản định kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.

- Tham gia kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách liên quan đến công tác tài chính kế toán do Công ty quy định, nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc làm sai trái

- Tính toán và có trách nhiệm đôn đốc, trích nộp đúng, đầy đủ và kịp thời các khoản thuế phải nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty theo quy định pháp luật.

- Thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, công nợ phải thu, công nợ phải trả.

- Kiểm soát các đơn đặt hàng theo yêu cầu của Giám đốc.

- Kiểm soát công nợ phải trả, phải thu.

- Kiểm soát về nghiệp vụ kế toán của cửa hàng và khối thương mại điện tử.

- Triển khai tình hình kế hoạch thu chi tài chính, việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, bảo quản hàng hóa, trang thiết bị, tiền vốn.

- Phân tích chi tiết từng khoản mục Doanh thu, chi phí Công ty, đề xuất các biện pháp cắt giảm chi phí hiệu quả, kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được xây dựng theo từng thời điểm cụ thể.

- Phổ biến chính sách, chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cho Ban Giám đốc.

- Kiểm tra việc cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan Nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính kế toán hiện hành.

- Chịu trách nhiệm chính báo cáo các vấn đề liên quan đến Thuế của Công ty với các Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

- Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu bí mật của Công ty.

3. Phối hợp với các Bộ phận khác:

- Hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty phân tích các hoạt động kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác thiết lập hệ thống quản lý, vận hành hàng hóa, lưu trữ bảo quản hàng hóa, xây dựng quy trình luân chuyển nội bộ giữa phòng Kế toán với các phòng ban khác.

4. Quản lý đội nhóm:

- Hoạch định định biên nhân sự tại bộ phận.

- Phân công công việc cho nhân viên trực thuộc quyền quản lý.

- Quản lý công việc, giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.

- Đánh giá kiến thức chuyên môn của nhân viên.

- Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.

5. Báo cáo:

- Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc Công ty.

- Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc theo định kỳ và khi có yêu cầu

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán - Tài chính.

- Có kinh nghiệm làm việc tại chuỗi hệ thống bán lẻ, siêu thị hoặc đại siêu thị.

- Có kinh nghiệm trên 05 năm ở vị trí tương đương.

- Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán, sử dụng được SAP B1 / Dynamic / Oracle

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích và viết báo cáo quản trị.

- Lập kế hoạch, lãnh đạo, phân tích dữ liệu, tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.

3. Thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.

- Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.

- Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: 8h30-17h30. Thứ 07 làm việc online : 8h30-12h30

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.

- Được trang bị thiết bị công cụ dụng cụ khi làm việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng nóng (tùy tình hình doanh số).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin