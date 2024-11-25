Tuyển Kế toán trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán;
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp;
- Hoàn thiện sổ sách, báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính năm.
- Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị;
- Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động Tài chính Kế toán của Công ty;
- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng hệ thống quản lý tài chính: kiểm soát dòng tiền, cân đối tài chính, lên kế hoạch thanh toán, lập kế hoạch tài chính năm.
- Thực hiện các công việc ngân hàng như mở L/C thanh toán quốc tế, hợp đồng tín dụng, mở chứng thư bảo lãnh
- Lập – trình bày báo cáo tài chính. Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh- kiểm toán của cơ quan chức năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán
- Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc kế toán tổng hợp
- Kỹ năng, kinh nghiệm xử lý vấn đề nhanh, hiệu quả;
- Sử dụng thành thạo word, excel, các phần mềm kế toán;
- Ứng xử, giao tiếp tốt; trung thực, năng động, tác phong chuyên nghiệp;
- Có thái độ tự chủ trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc;
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Từ 20tr trở lên tùy KN để thỏa thuận, trao đổi khi phỏng vấn.
- Được hưởng mọi quyền lợi và chế độ chính sách công ty: thưởng lễ, tết và hưởng lương tháng 13; chính sách BHXH, BHYT, BHTT theo quy định của Nhà nước;
- Môi trường làm việc trong môi trường mới, năng động, an toàn và có cơ hội phát huy tối đa khả năng quản lý của bản thân;
Thời gian làm việc:
- Từ T2 đến T6: 8h00 – 17h00
- Thứ 7: 8h00 – 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

