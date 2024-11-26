Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH KNGL Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Đường Số 5, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các qui định kế toán tài chính hiện hành

- Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.

-

-Lập các báo cáo kê khai và quyết toán thuế định kỳ và hàng năm cho Cơ quan quản lý thuế, làm việc và giải trình với Cơ quan thuế, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý thuế phát sinh.

-Lập các báo cáo quản trị hoạt động theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

-Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.

-Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định.

-Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Công ty.

-Kiểm tra, soát xét các khoản thu tiền, các ủy nhiệm chi và thanh toán với các nhà cung cấp, đối tác.

-Lên kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận Kế toán.

-Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận Kế toán, hỗ trợ bộ phận Nhân sự tuyển dụng nhân viên Kế toán.

-Chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về hoạt động kế toán tài chính của Công ty.

-Tham gia trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể về chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất do Ban Giám Đốc giao.

-Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh

* Địa chỉ làm việc: Số 45 Đường số 5, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

-

- Có kinh nghiệm về công ty Logistics hoặc tương đương

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là MS Excel, Pivot table.

- Trung thực, có trách nhiệm cao và nhiệt tình với công việc được giao đảm nhiệm;

- Chủ động trong các công việc được giao và hoàn thành theo kế hoạch yêu cầu;

Tại Công Ty TNHH KNGL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 - 30 triệu (trao đổi khi phỏng vấn)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi, du lịch… theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KNGL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin