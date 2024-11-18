Tuyển Kế toán trưởng Nông Trại Nấm Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50/166 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hệ thống Kế Toán Quản Trị theo từng thời điểm, phù hợp với công tác hạch toán và quản lý tài chính của công ty.

Tính toán, kiểm soát giá thành tránh thất thoát chi phí.

Kiểm tra, giám sát toàn bộ phát sinh về Kế Toán - Tài Chính và hệ thống sổ sách của công ty.

Định hướng hạch toán kế toán theo qui định của luật Thuế, kế toán hiện hành.

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan cân đối nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh.

Lập các báo cáo kế toán quản trị hàng tháng, quý, năm.

Phối hợp với công ty dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho công ty.

Chịu trách nhiệm vận hành và chỉ đạo phòng kế toán công ty.

Lập các báo cáo khác khi có yêu cầu đột xuất của Giám Đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 28 tuổi trở lên, tốt nghiệp ĐH trở lên với các chuyên ngành liên quan về Kế Toán, Kiểm Toán.

Có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên (02 năm ở vị trí Kế Toán Trưởng hoặc Kế Toán Tổng Hợp)

Nắm vững chuẩn mực Kế Toán, các quy định liên quan về Thuế, Kế Toán, Ngân Hàng.

Am hiểu, có kinh nghiệm về lĩnh vực nông sản.

Có hiểu biết về mảng xuất nhập khẩu nông sản.

Chịu được áp lực công việc, từng làm trong lĩnh vực có khối lượng nghiệp vụ lớn.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA SME, MISA AMIS, MEINVOICE.

Tìm tòi ứng dụng công nghệ vào xử lý công việc.

Tại Nông Trại Nấm Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực thực tế (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Hưởng đầy đủ các chế độ lương thưởng, theo quy định của nhà nước và công ty.

Các chế độ về đào tạo, phúc lợi,... theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nông Trại Nấm Xanh

