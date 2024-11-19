Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 Triệu

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79C, Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Kế toán trưởng

Tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của công ty;

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc tài chính về kế hoạch tài chính và định hướng phát triển của công ty;

Hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá, phát triển nhân viên phòng kế toán, đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động tốt có khả năng cung cấp kịp thời, chính xác số liệu kế toán.

Kiểm soát và phê duyệt các giao dịch kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh;

Chịu trách nhiệm lập BCTC, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc;

Giám sát thực hiện các quy chế quản lý tài chính của công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm;

Theo dõi, giám sát các khoản chi tiêu, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng nguồn tài chính không hợp lý dẫn đến lãng phí, không hiệu quả trong công việc -> đề xuất hướng giải quyết

Kiểm tra, kiểm soát các khoản thu chi, nghĩa vụ ngân sách với Nhà Nước. Rà soát đối chiếu và đôn đốc thu hồi công nợ.

Giám sát, nhắc nhở, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên phòng kế toán, đề xuất khen thưởng, xử phạt theo đúng quy định.

Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch lợi nhuận,

Tổ chức bảo quản, lưu trữ số liệu tài liệu kế toán. Bảo mật thông tin của công ty,

Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo định hướng phát triển của công ty,

Yêu Cầu Công Việc

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Phó Tổng GĐ Tài Chính/CT HĐQT.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành: Kế toán tài chính,

Có chứng chỉ kế toán trưởng,

Thành thạo vi tính văn phòng & PM kế toán Misa,

Có khả năng vận dụng chuẩn mực kế toán, Nắm vững các nghiệp vụ kế toán,

Có đầu óc phân tích chính xác với các con số,

Khả năng quản lý điều hành,

Suy nghĩ logic & có hệ thống,

Khả năng tư duy & ra quyết định, khả năng giao tiếp,

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khả năng làm việc độc lập,

Thái độ lịch sự, nhã nhặn với đồng nghiệp và khách hàng,

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 25 - 28 triệu/tháng,

Công ty bao cơm trưa,

Review lương 01 lần/năm (vào tháng 3 hàng năm),

Lương tháng 13, thâm niên,

Hiếu hỉ, ốm đau, học sinh giỏi, tết trung thu, dương lịch ....

Phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

