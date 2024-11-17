Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Tham mưu cho CTQ trong việc tổ chức. chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác hạch toán ở Công ty

Quản lý công tác kế toán tổng hợp:

Quản lý công tác quyết toán thuế: cung cấp chứng từ, giải trình hồ sơ thanh toán cho cơ quan quan thuế kịp thời, đúng kế hoạch của CTQ;

Quản lý công tác soát xét hợp đồng, bảo lãnh, phụ lục phát sinh, thanh lý, quyết toán và các hồ sơ liên quan đến dự án chính xác và không có rủi ro đến chủ đầu tư cũng như về thuế, không ảnh hưởng đến hồ sơ thanh toán bị chậm trễ;

Quản lý công tác kiểm tra hồ sơ thanh toán - Theo dõi chi phí nhận từ các đơn vị gửi lên chính xác, đầy đủ tuân thủ đúng quy trình của Công ty, chứng từ hồ sơ không vi phạm Pháp luật

Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác Kế toán tổng hợp

Quản lý các công tác liên quan đến công tác Kế toán tổng hợp theo sự chỉ đạp của CTQ

3. Quản lý công tác kế toán công nợ:

Quản lý công nợ khách hàng

Quản lý công tác xuất hóa đơn, đối chiếu phí hoa hồng môi giới, phí thưởng nóng của dự án, giấy báo có, giấy xác nhận thanh toán gửi cho KH, thông báo thu tiền

Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác QL công nợ

Quản lý các công tác liên quan đến công tác kế toán công nợ theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ.

4. Quản lý công tác kế toán quản lý vận hành:

Quản lý công tác kiểm tra ngân sách quản lý vận hành hàng năm;

Quản lý công tác kiểm tra công nợ thu chi từ Quỹ vận hành tòa nhà;

Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác quản lý vận hành;

Quản lý các công tác liên quan đến công tác quản lý vận hành theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ.

5. Quản lý công tác kế toán nội bộ:

Quản lý công tác kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán theo các quy trình đã ban hành;

Quản lý công tác lập phiếu thu - chi, Giấy báo nợ, Giấy báo có; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán;

Quản lý phân bổ chi chí chung của các dự án hàng tháng;

Hướng dẫn cho các đơn vị về các thủ tục thanh toán thu chi nội bộ;

Quản lý công tác kiểm tra các khoản tạm ứng, ký quỹ và làm thủ tục thu hồi khi đến hạn;

Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác kế toán nội bộ;

Quản lý các công tác liên quan đến công tác kế toán nội bộ theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ.

6. Quản lý công tác thủ quỹ:

Quản lý công tác thu, chi tiền phục vụ cho hoạt động công ty;

Quản lý công tác kiểm tra tồn quỹ thực tế, kiểm kê quỹ định kỳ hoặc đột xuất theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ;

Quản lý công tác kiểm tra về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi thu, chi tiền;

Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác kế toán quỹ;

Quản lý các công tác liên quan đến công tác quỹ theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/CTQ.

7. Quản lý đào tạo và phát triển nhân viên Phòng Kế toán:

Chỉ đạo, phân công công việc cán bộ nhân viên thuộc Phòng Kế toán;

Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, phối hợp với P.HCNS để thực hiện đào tạo nghiệp vụ Phòng Kế toán và kỹ năng mềm cho nhân viên;

Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực của Phòng Kế toán;

Tham gia hoạt động tuyển dụng, thực hiện quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên Phòng Kế toán.

8. Tổng hợp báo cáo: Thực hiện lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp/CTQ.

9. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp/CTQ yêu cầu.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Trên 05 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng tại các Công ty Chủ đầu tư bất động sản;

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán, ưu tiên sử dụng phần mềm Bravo;

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu, viết & giao tiếp cơ bản

Khả năng làm việc độc lập, chủ động, tư duy, sáng tạo.

Khả năng tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.

Khả năng phán đoán, phân tích, suy luận, logic;

Có khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến;

Có khả năng điều phối, phối hợp nhiều đơn vị khác nhau cùng hướng tới một mục tiêu chung.

Kỹ năng hoạch định chiến lược;

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đào tạo và truyền đạt;

Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Trung thực, chính xác, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước;

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

Thưởng chuyên cần, thưởng HQCV quý, thưởng nóng theo quy định của Công ty;

Được cung cấp thiết bị làm việc, đồng phục định kỳ theo quy định;

Phụ cấp cơm hàng ngày, phụ cấp tăng ca;

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Tham gia đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, hỗ trợ các khóa học nâng cao nghiệp vụ;

Chế độ tăng lương hàng năm theo quy định;

Được hỗ trợ công tác phí;

Được hỗ trợ mua sản phẩm của Công ty với mức giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

