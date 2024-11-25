Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bố trí, tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty đồng thời không ngừng cải tiến bộ máy;

2. Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. Tính toán, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản vay, khoản công nợ phải thu, phải trả;

4. Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;

5. Trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính;

6. Chịu trách nhiệm về thông tin sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của các cơ quan quản lý chức năng;

7. Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán và kiến nghị kiểm soát các rủi ro trong kinh doanh;

8. Chịu trách nhiệm các báo cáo định kỳ và kiểm kê tài sản;

9. Điều hành, tổ chức, quản lý, đánh giá, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận kế toán;

10. Theo dõi, hoạch định nguồn dự trữ tài chính nội bộ, tham mưu để đảm bảo tài chính Công ty.

11. Tư vấn, hướng dẫn các phòng ban bộ phận về các hoạt động quản lý chi phí, thanh toán có liên quan

12. Thực hiện theo các yêu cầu khác do Giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên.

- Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 05 năm ở các vị trí tương đương tại các Công ty, Tổ chức. Ưu tiên các Công ty xuất nhập khẩu.

- Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Thành thạo 4 kỹ năng.

- Có năng lực, nghiệp vụ Tài chính Kế toán;

- Có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ Kế toán;

- Khuyến khích am hiểu về Luật Doanh nghiệp và thị trường kinh doanh thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Hiểu biết và vận hành tốt các phần mềm liên quan.

- Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cạnh tranh + Phụ cấp + Thưởng

- Thưởng: gồm thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày Lễ, Tết (Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch...),

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

- Phúc lợi: Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm, ...... Xét tăng lương 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KING BLUE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin