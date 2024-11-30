Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LK7 40

- 41, Saigon Mystery Villas, số 01 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi thu chi, công nợ
Lập và nộp các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ...
Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế
Theo dõi, quản lý các loại chi phí và tiến hành hạch toán chi phí.
Thực hiện phân tích và lập báo cáo tài chính
Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch ngân sách của công ty để đảm bảo nguồn vốn của công ty được phân bổ và sử dụng hợp lý.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch dòng tiền để đảm bảo rằng các hoạt động hàng ngày và đầu tư dự án của công ty có thể nhận được đủ hỗ trợ tài chính đúng hạn.
Hỗ trợ thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty để đảm bảo tuân thủ hoạt động tài chính và kiểm soát rủi ro.
Tham gia vào công việc kiểm toán nội bộ, tiến hành kiểm toán và kiểm tra thường xuyên các quy trình và hệ thống tài chính của công ty, đồng thời phát hiện và khắc phục các vấn đề và sai sót tiềm ẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên về quản lý tài chính, kế toán và các chuyên ngành liên quan khác.
Có kinh nghiệm ngành nội thất là một lợi thế.
Có khả năng phân tích và xử lý lượng lớn dữ liệu, cẩn thận và kiên nhẫn.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan đến kế toán
Có đạo đức nghề nghiệp tốt, tư duy rõ ràng, chủ động làm việc, tinh thần đồng đội và kỹ năng giao tiếp tốt
Nắm vững các kiến thức cơ bản như nguyên tắc kế toán và lập báo cáo tài chính. Hiểu rõ các chính sách và quy định về tài chính và thuế
Có kỹ năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tiến hành phân tích chuyên sâu về dữ liệu tài chính. Có khả năng đưa ra các khuyến nghị tài chính hợp lý dựa trên kết quả phân tích.
Có khả năng giao tiếp và cộng tác tốt với các bộ phận khác nhau trong công ty. Có khả năng làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác về các vấn đề tài chính và ngân hàng.
Khả năng học hỏi và thích ứng với các chính sách, quy định tài chính mới. Có khả năng liên tục học hỏi và nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Tại CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH Full Lương
Được tham gia team building hằng năm của công ty
Quyền lợi lao động tốt: nghỉ phép năm, hợp đồng lao động, Team building, du lịch trong nước và nước ngoài hằng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELSK VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn LK7 40 - 41, Saigon Mystery Villas, số 01 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

