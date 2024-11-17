Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Chịu trách nhiệm về hoạt động Kế toán – Kiểm toán chung của Công ty;

Kiểm soát các tài khoản của Công ty. Tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập và hợp nhất Báo cáo Tài chính;

Trực tiếp làm việc với Ngân Hàng, hoàn thiện hồ sơ vay và cấp hạn mức tín dụng. Trực tiếp làm việc với Kiểm Toán Độc Lập, cung cấp và giải trình số liệu;

Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế;

Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Xây dựng các quy chế, quy định về tài chính kế toán phù hợp với luật pháp và thực tiễn của Công Ty;

Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán;

Tham gia trong quá trình tái cấu trúc công ty. Xây dựng, điều chỉnh và tổ chức vận hành hệ thống kế toán của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài sản - Tài chính và đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;

Kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm duyệt các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi - nhập - xuất...phục vụ kinh doanh tại Công ty;

Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, hỗ trợ bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự;

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;

Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến Kế toán, Tài chính; Tham mưu cho BGĐ về việc hoàn thiện hệ thống quản lý Tài chính – Kế toán;

Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán Doanh nghiệp, Kiểm toán;

Thành thạo excel -Thiết kế trang tính google sheet - Misa - amis.Biết về AI, cơ bản đã thử Chat GPT 4.0

Có kinh nghiệm trực tiếp quyết toán và làm việc tại doanh nghiệp sản xuất dịch vụ > 500 tỷ/năm. Quy mô tư 200 nhân sự trở lên. Trong đó phòng kinh doanh chiếm 10%, phòng mkt chiếm 20%, khối sản xuất chiếm 50%

Kiểm soát ngân sách mkt > 50 tỷ/năm. Doanh số - chi phí trên các nền tảng Social media, E- commerce > 50 tỷ/năm

Trực tiếp hoàn thiện, quản lý, theo dõi vay trung – dài hạn > 100 tỷ, ngắn hạn >50 tỷ.

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp;

Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt;

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt, cường độ áp lực công việc cao;

Kỹ năng lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt;

Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

- Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

- Được đào tạo và cập nhật các kiến thức mới về kế toán và công nghệ thông tin.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

