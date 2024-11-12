Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

- Quản lý và kiểm tra công việc của nhân viên kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách: phải thu, nợ phải trả, giá thành, tồn kho, thuế và các hoạt động hỗ trợ khác;

- Hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra

- Lập báo cáo thuế định kỳ: VAT, PIT, TNDN, ...

- Tổ chức, quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;

- Kiểm kê định kỳ kho bia + NVL hàng tuần, hàng tháng.

- Kiểm kê tài sản nhà hàng theo kế hoạch/phát sinh.

- Các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo, phân công của cấp trên.

-Xử lý tất cả các công việc liên quan về hóa đơn, thuế.

- Thành thạo BHXH (Phụ trách tính toán và theo dõi, điều chỉnh các hạn mức bảo hiểm xã hội cho nhân viên công ty và tiến hành nộp BHXH theo đúng hạn mức, thời gian, thực hiện việc báo cáo và thu tiền thai sản cho nhân viên công ty).