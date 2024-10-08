Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH sản xuất trí tuệ Startec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 33 Triệu

Công ty TNHH sản xuất trí tuệ Startec Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/10/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH sản xuất trí tuệ Startec Việt Nam

Mức lương
30 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: DEEP C 2B, Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 33 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật. Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công tác kế toán, kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công tác kế toán, kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 30 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung có thể giao tiếp cơ bản Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, các quy định về kế toán, tài chính. Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo tài chính. Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc lâu dài tại Công ty.
Tiếng trung có thể giao tiếp cơ bản
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về luật kế toán, thuế, các quy định về kế toán, tài chính.
Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.
Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo tài chính.
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc lâu dài tại Công ty.

Tại Công ty TNHH sản xuất trí tuệ Startec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện.
Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất trí tuệ Startec Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH sản xuất trí tuệ Startec Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, Deep C2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

