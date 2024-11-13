Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô đất CN 7.2K tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) (DEEP C 2A), Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

- Kiểm soát doanh thu, chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Lập và phân tích BCTC theo yêu cầu, phân tích quản trị theo yêu cầu.

- Thực hiện các hoạt động Kiểm toán, Quyết toán định kỳ theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện, đảm bảo cân đối và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

- Làm việc với các cơ quan liên quan: thuế, kiểm toán.

- Nộp đầy đủ các báo cáo, các chi phí theo quy định.

- Tổ chức lưu trữ tài liệu theo đúng quy định.

- Xây dựng quy chế, quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực Kế toán tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện theo các yêu cầu khác do Giám đốc giao.

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh tốt.

- Có bằng kế toán trưởng

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán

- Am hiểu luật pháp liên quan, phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.

- Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận hấp dẫn

- Thử việc 2 tháng 85% lương

- Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động & Công ty.

- Hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.

- Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding, Workshop, Summer vacation

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXSUN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin