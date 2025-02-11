Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Mức lương 25 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

1) Tổ chức bộ máy kế toán văn phòng Công ty mẹ và các Công ty con.

2) Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách,

quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty.

3) Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo

sự chính xác, kịp thời.

4) Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt

động thu chi, tài chính.

5) Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán.

6) Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình

hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh.

7) Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho

bạc Nhà nước, Ngân hàng.

8) Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

công ty tại từng thời điểm.

9) Quản lý và kiểm soát các hoạt động của phòng ban.

10) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: Có 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong các đơn vị BĐS, xây dựng

2. Học vấn/ kiến thức/ hiểu biết:

a. Học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan

b. Hiểu biết về luật kế toán, doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản và các thông tư, nghị định có liên quan

c. Hiểu về kiến thức chuyên môn: tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế

2. Kỹ năng/ khả năng:

a. Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, thuyết phục

b. Phân tích, tổng hợp và lập báo cáo

c. Lập kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện công việc

d. Có kỹ năng quản lý, điều hành công việc và đào tạo nhân viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25,000,000 - 28,000,000 /tháng

- Trợ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe, du lịch,… theo quy định của công ty

- Ngày làm 8h, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

- Được đóng BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN

