Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN

Mức lương
25 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 28 Triệu

1) Tổ chức bộ máy kế toán văn phòng Công ty mẹ và các Công ty con.
2) Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách,
quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm công ty.
3) Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo
sự chính xác, kịp thời.
4) Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt
động thu chi, tài chính.
5) Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán.
6) Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình
hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh.
7) Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho
bạc Nhà nước, Ngân hàng.
8) Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc
công ty tại từng thời điểm.
9) Quản lý và kiểm soát các hoạt động của phòng ban.
10) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: Có 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong các đơn vị BĐS, xây dựng
1. Kinh nghiệm:
BĐS, xây dựng
2. Học vấn/ kiến thức/ hiểu biết:
Học vấn/ kiến thức/ hiểu biết
a. Học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan
b. Hiểu biết về luật kế toán, doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản và các thông tư, nghị định có liên quan
c. Hiểu về kiến thức chuyên môn: tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế
2. Kỹ năng/ khả năng:
Kỹ năng/ khả năng
a. Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, thuyết phục
b. Phân tích, tổng hợp và lập báo cáo
c. Lập kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện công việc
d. Có kỹ năng quản lý, điều hành công việc và đào tạo nhân viên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 25,000,000 - 28,000,000 /tháng
- Trợ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe, du lịch,… theo quy định của công ty
- Ngày làm 8h, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
- Được đóng BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo quy định
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN LỘC HƯNG YÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: khu trung tâm thương mại Dân Tiến, đường Nguyễn Trãi, thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-25-28-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job288826
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Còn 13 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thông Minh Linkcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thông Minh Linkcare
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HỒNG ĐĂNG GROUP
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn BRG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HAPALAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HAPALAT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN NHẤT NHẤT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN REN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN REN GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWORLD VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư quản lý Vũ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần đầu tư quản lý Vũ Gia
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI PHÚC
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NAM
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LỚP HỌC NHỎ
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Medicent làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết bị y tế Medicent
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AZ-TEK VIỆT NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm