Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Quản lý tài chính – kế toán
• Tổ chức, giám sát và kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty.
• Lập, kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định.
• Quản lý dòng tiền, công nợ, kiểm soát chi phí, tối ưu ngân sách.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.
B. Quản lý thuế và tuân thủ pháp lý
• Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) đúng quy định.
• Cập nhật các chính sách, quy định mới về thuế, tài chính để đảm bảo tuân thủ pháp luật.
• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.
C. Kiểm soát nội bộ và tối ưu quy trình
• Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.
• Hướng dẫn, đào tạo nhân sự phòng kế toán nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
• Kiểm soát việc xuất hóa đơn, chứng từ kế toán, đảm bảo đầy đủ và hợp lệ.
D. Phân tích tài chính và hỗ trợ lãnh đạo
• Phân tích báo cáo tài chính, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí và gia tăng lợi nhuận.
• Tư vấn chiến lược tài chính cho ban lãnh đạo trong các quyết định kinh doanh.
• Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn phát triển của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
Nắm vững kiến thức kế toán, hiểu biết phần mềm kế toán.
Thành thạo Tin học văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp, tư duy tốt.
Chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận
Được đóng BH sau 02 tháng thử việc
Phụ cấp ăn trưa, laptop
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao Động
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

