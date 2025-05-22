Tuyển Kế toán trưởng Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design
- Hà Nội: 122 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Xây dựng ngân sách, kế hoạch phân bổ dòng tiền, kế hoạch ngân sách cho từng năm, lập kế hoạch dự trù dòng tiền để đảm bảo mục tiêu tài chính dài hạn của công ty.
Phân tích hiệu quả đầu tư các dự án, kiểm soát tính pháp lý và khả thi của các hợp đồng, dự án, vòng quay của vốn lưu động theo từng dự án, hợp đồng, tư vấn chiến lược cho BGĐ về các quyết định tài chính.
Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền.
Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả tài chính.
Soạn thảo và đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính
Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc trong công tác xây dựng quy trình quản trị tài chính, quản lý nguồn vốn, chi phí, kiện toàn bộ máy kế toán phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty và đảm bảo việc vận hành công tác kế toán đạt hiệu quả.
2. Kế toán - thuế
Chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành phòng kế toán bài bản, đào tạo, giám sát và quản lý hoạt động của các kế toán viên.
Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận hành của công ty.
Kiểm soát các tài khoản của công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.
Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán thu chi theo đúng chuẩn mực kế toán, các quy trình biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
Cập nhật thường xuyên các thông tin pháp luật về thuế nhằm tư vấn cho BLĐ và hướng dẫn cho các kế toán viên làm việc chi tiết trong việc thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ.
Thực hiện báo cáo thuế đầy đủ, đúng luật và tối ưu cho tình hình doanh nghiệp.
Đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chính.
3. Quản trị
Giám sát tất cả các hoạt động kế toán để đảm bảo hiệu quả tối ưu với kiểm soát nội bộ đầy đủ.
Tư vấn, hướng dẫn công tác hạch toán kế toán để đảm bảo bộ phận kế toán làm việc đúng theo quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị.
Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế, công nợ phải trả và phải thu.
Tham gia các hoạt động chuyên môn, đào tạo về kế toán tài chính cho đội ngũ nhân viên trong bộ phận và phát triển đội ngũ cùng các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ kiểm tra thông tin và báo cáo cho BLĐ của công ty
Các hoạt động khác theo chỉ đạo của quản lý cấp trên
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo của công ty
Lễ Tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...
