Tuyển Kế toán trưởng Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Siêu thị HH1 Linh Đàm, đường Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc chung:
-Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của siêu thị.
- Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn siêu thị.
- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của siêu thị.
- Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn siêu thị. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.
- Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí siêu thị hàng tháng, quý, năm. ..
- Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
- Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Ngân hàng, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp.
Công tác tài chính kế toán:
- Kiểm tra các chứng từ hóa đơn có liên quan đến thanh toán của Siêu thị.
- Chỉ dẫn việc phát hành, tiếp nhận hóa đơn đối với các hàng hóa tại Siêu thị.
- Thực hiện quyết toán và công tác kế toán của Siêu thị.
- Thực hiện quyết toán và đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp.
- Làm các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán, thuế của Siêu thị.
- Hỗ trợ Giám Đốc về chuẩn bị các báo cáo tài chính kế toán trình cấp trên.
- Phối hợp và đảm bảo hoạt động kế toán theo quy trình quản lý với Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh.
- Thực hiện các công việc khác trong phòng TCKT.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan do Ban Giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Cử nhân Đại học, Cao đẳng;
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; độ tuổi từ 27 - 40, ưu tiên nữ
3. Kiến thức: có kiến thức sâu rộng về nghiệp vụ kế toán tài chính, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
4. Chăm chỉ, trung thực
5. Làm việc tại Siêu thị Mường Thanh HH1 Linh Đàm, tòa HH1B, Đ.Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tại Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
Chế độ nâng lương, tăng lương 1 năm/lần
Chế độ BHXH, BHYT,BHTN, thưởng lễ Tết theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng
Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên

Ban điều hành Siêu thị Mường Thanh - Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà CT6, SỐ 339, quốc lộ 70B, Cầu Bươu, P. Kiến Hưng, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

