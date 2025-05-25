Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO
- Hà Nội: Trần Thái Tông, Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
-Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
- Quản lý, đào tạo kế toán viên
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
- Lập – trình bày báo cáo tài chính.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật lao động
- Được tham gia các khoá đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên mô
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
