Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Tham mưu công tác kiểm soát hoạt động tài chính
Tham mưu cho ban lãnh đạo các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, các phương án giảm chi phí và xử các vấn đề tài chính nhằm đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp;
Kịp thời đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.
2. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;
Xây dựng và cập nhật các biểu mẫu, quy trình, quy chế, giấy tờ, sổ sách kế toán áp dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;
Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công việc tháng/quý/năm cho phòng theo kế hoạch và mục tiêu chung của công ty;
Phân bổ, điều phối công việc tới nhân viên bộ phận và kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch;
Đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch, đề xuất phương án cải thiện và báo cáo cấp trên.
3. Quản lý và điều tiết công việc phòng
Quản lý hệ thống tài sản, dòng tiền công ty và tổ chức hoạt động kiểm kê định kỳ, xử lý khi có thất thoát;
Quản lý và kiểm soát việc sử dụng tài sản, CCDC của phòng được cấp phát và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc;
Kiểm duyệt các khoản chi phí, các báo cáo nội bộ và thuế và toàn bộ hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán;
Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;
Đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn và quản lý toàn bộ ngân sách của doanh nghiệp;
Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán của công ty theo theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty;
Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật tài liệu và số liệu kế toán của công ty;
Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê
4. Quản lý, đánh giá và đào tạo nhân sự
Định kỳ tháng/quý/năm phối hợp đánh giá năng lực nhân sự bộ phận dựa trên kết quả công việc, thái độ là việc, kiến thức, kỹ năng, …
Đề xuất chính sách thu nhập của nhân viên bộ phận phù hợp với năng lực và kết quả công việc;
Đề xuất thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật nhân viên bộ phận.
Đề xuất các nhu cầu đào tạo nhân viên bộ phận dựa trên kết quả và năng lực nhân sự;
Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nội bộ để nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên bộ phận;
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công, ủy quyền của Ban Giám đốc và HĐQT.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ
Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc liên quan;
Ưu tiên chứng chỉ kế toán trưởng và các chứng chỉ liên quan;
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trên 5 năm ở vị trí Kế toán Tổng hợp;
Ưu tiên ngoại ngữ Tiếng Anh Toeic 600 điểm trở lên.
Kiến thức
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán;
Kiến thức về quản trị nhân sự và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn;
Kiến thức về nội quy, quy trình, quy định vận hành;
Kiến thức về hệ thống pháp luật liên quan: lao động, thuế, bảo hiểm, …
Phẩm chất
Tinh thần trách nhiệm cao và tư duy hệ thống tốt;
Khả năng chịu áp lực công việc và thích ứng cao;
Có tinh thần cầu tiến và học hỏi, phát triển bản thân;
Khả năng kiểm soát cảm xúc tốt và đạo đức nghề nghiệp;
Nhạy bén, trung thực, liêm khiết, linh hoạt và tư duy logic;
Kỹ năng
Có khả năng tham mưu, hoạch định, dự báo về tài chính.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục;
Kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên;
Kỹ năng lắng nghe, động viên và tạo động lực cho nhân viên;
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, báo cáo và tổng hợp số liệu;
Kỹ năng giải quyết vấn đề;
Kỹ năng đánh giá, phân công và điều phối nhân sự.
Yêu cầu khác
Độ tuổi từ 30 - 45 tuổi
Giới tính: Nữ

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp/trợ cấp + thưởng (nếu có);
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ bên ngoài của công ty;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi lễ, tết, hiếu hỉ…
Được tham gia BHXH khi kết thúc thử việc theo quy định;
Được làm việc trong môi trường mở, cơ hội thăng tiến rõ ràng;
Được tham quan nghỉ mát hàng năm và các chương trình team building, party nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

