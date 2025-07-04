Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả công việc kế toán của Công ty/Khách sạn, tham mưu giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty/Khách sạn trong lĩnh vực TCKT, cụ thể:

• Phối hợp xây dựng và thẩm đinh Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách hàng năm của Công ty

• Lập phương án sử dụng quản lý nguồn vốn của Công ty

• Quản lý, kiểm tra/kiểm soát việc thực hiện thu chi, doanh thu, chi phí hoạt động và lợi nhuận của Công ty tuân thủ theo các quy định nội bộ Công ty và pháp luật.

• Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý/quản trị của Ban Giám đốc/Hội đồng thành viên Công ty và pháp luật.

• Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chỉ phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm Tài sản đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

• Thực hiện kê khai thuế hang tháng, lập báo cáo tài chính theo quy dinh, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

• Tổ chức bảo quan, lưu trữ các tài liệu, số sách kế toán của Công ty có hệ thống, tuân thủ theo quy định.

• Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc/Quản lý trực tiếp.

2. Tham gia xây dựng/cập nhật các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Công ty.

3. Rà soát các hoạt động kinh doanh của Khách sạn, báo cáo hàng tháng và ngân sách để đưa ra nhận xét, đề xuất cho BGD.

4. Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc/Chủ tịch Công ty.

5. Dẫn dắt và phát triển đội ngũ, đề xuất các chương trinh đào tạo, nội dung đào tạo, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn cho các CBNV theo kế hoach được Ban Giam đốc phê duyệt.

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc/Chủ tịch Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy (cử nhân) trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp

- Tiếng anh: Ưu tiên TOEIC 600/IELTS 5.0/TOEFL 500 ( sử dụng tốt trong công việc)

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng tại các công ty cung cấp dịch vụ khách sạn, lưu trú, am hiểu sâu hoạt động vận hành/ kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tại các khách sạn vận hành quốc tế).

- Am hiểu về các chính sách thuế và kế toán hiện hành; Kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo và phân tích số liệu tốt, có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực tài chính và đầu tư khách sạn

- Độ tuổi: 30-45

- Thích ứng nhanh, nhạy bén;

- Trung thực, tận tâm và trách nhiệm cao;

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, hiếu hỉ, bảo hiểm sức khỏe toàn diện...

Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

