Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa CT1 - C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

· Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán theo đúng quy định của pháp luật và quy chế Công ty.

· Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược tài chính – kế toán – thuế trong hoạt động SXKD của Công ty.

· Kiểm soát toàn bộ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán đúng hạn, đúng quy định.

· Kiểm soát các nghiệp vụ kế toán: thu – chi, công nợ, tài sản, kho, giá thành, lương thưởng, khấu hao, hàng hóa,...

· Trực tiếp làm việc và làm đầu mối với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm và các cơ quan chức năng khi có phát sinh.

· Phối hợp với các bộ phận để quản trị chi phí, quản lý dòng tiền, xây dựng báo cáo quản trị nội bộ định kỳ/tháng/quý.

· Đào tạo, quản lý, đánh giá và phân công công việc cho đội ngũ kế toán viên.

· Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính hoặc liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng & phẩm chất:

Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực tài chính, chính sách thuế và các quy định pháp luật liên quan.

Am hiểu mô hình kế toán sản xuất, giá thành, kho và quản trị công nợ.

Có kỹ năng quản lý, tổ chức công việc và phân công nhân sự khoa học.

Cẩn thận, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng tốt phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Ưu tiên:

Đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất hoặc lĩnh vực nội thất.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng (20 - 25triệu) + thưởng KPI + trợ cấp ăn trưa + trợ cấp gửi xe;

-Được đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc;

-Được thưởng các ngày lễ Tết; được tổ chức sinh nhật theo quý;

-Được tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch gắn kết Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG

