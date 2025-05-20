Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Mức lương 40 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tài chính kế toán, tư vấn cho Ban Giám Đốc trong lĩnh vực kế toán, thuế, kiểm toán.

- Lập kế hoạch tài chính kinh doanh, kế hoạch ngân sách định kỳ.

- Xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty.

2. Công tác chuyên môn

- Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Kế Toán

- Quản lý, giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng;

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ của Công ty;

- Cập nhật, tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các quy định, quy chế về tài chính kế toán do Nhà nước ban hành;

- Tham mưu cho ban lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính;

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước;

- Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống;

- Xây dựng quy trình kiểm soát dòng tiền, kiểm soát hàng tồn kho và chi phí;

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên;

3. Các công việc khác

- Xây dựng và cải tiến quy trình thực hiện của các công việc nội bộ và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và cải tiến quy trình, quy định của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ. Luôn bảo mật các thông tin đúng cấp, đúng quyền.

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Ưu tiên độ tuổi: sinh năm 1988-1995

- Có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn vững chắc.

- Có kỹ năng quản trị, phân tích tổng hợp báo cáo.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm môi trường công ty đa quốc gia, hoặc có văn phòng tại nước ngoài.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 40.000.000 - 70.000.000 đồng (theo năng lực)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

- Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

- Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

