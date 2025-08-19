Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các mảng công việc chức năng dưới đây với nguyên tắc đặc biệt lưu ý tuân thủ đúng các quy định của Công ty và chuẩn hóa, đơn giản hóa, tinh gọn, tập trung vào hiệu quả, đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty.

Lập các loại tờ khai thuế, nộp thuế chính xác và đúng hạn theo quy định

Cung cấp thông tin kịp thời cho các ban ngành, đối tác theo chỉ đạo của lãnh đạo

Thực hiện khóa sổ kế toán, rà soát toàn bộ các tài khoản kế toán, các chỉ tiêu đảm bảo chi phí doanh thu lên đủ theo quy địnhh

Lập BCTC đầy đủ, đúng hạn, tuân thủ theo CMKT và các quy định hiện hành

Cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của CBLĐ trực tiếp

Thanh kiểm tra nhằm phát hiện/ngăn chặn kịp thời các sai phạm trong bộ phận

Các công việc khác theo yêu cầu của CBLĐ trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành tài chính kế toán, kinh tế, kiểm toán…Có chứng chỉ ACCA, CFA, CPA... là lợi thế.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ liên quan tới các công ty phát triển mạng lưới, xây dựng, Big4

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Có khả năng chịu được áp lực công việc

Tinh thần trách nhiệm cao, dám dấn thân, quyết liệt, khẩn trương - thể hiện bản lĩnh và sự chủ động trong công viêc

Tinh thần sáng tạo, cầu tiến

Có khả năng kiểm soát công việc tốt

Có khả năng phân tích công việc và đưa ra chỉ dẫn, phối hợp công việc tốt

Có kiến thức vững chắc về chuyên môn, hiểu biết chắc về luật thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Net hấp dẫn + tháng lương 13

Tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm sức khỏe, chế độ nghỉ phép theo luật

Hỗ trợ ăn ca, công tác phí đầy đủ

Ưu đãi nội bộ khi sử dụng các dịch vụ của Vinpearl, Vinmec, XanhSM,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN

