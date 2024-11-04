Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Hợp Tác Quốc Tế Daystar làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham vấn cho Ban Giám Đốc về xây dựng, kiện toàn hệ thống tài chính kế toán phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh chuyên nghiệp và điều hành, quản lý phân chia công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của Phòng kế toán tài chính.

- Chịu trách nhiệm lập và nộp các báo cáo thuế liên quan hàng Quý, báo cáo quyết toán năm đúng thời hạn quy định. Làm vệc với cơ quan thuế khi có yêu cầu và vấn đề phát sinh.

- In ấn, bảo quản chứng từ kế toán lưu trữ đầy đủ theo luật định.

- Xét duyệt tất cả các khoản thanh toán để phê duyệt, đảm bảo các giao dịch kế toán phù hợp với các thủ tục kế toán liên quan, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện các công việc khác khi có sự yêu cầu và chỉ đạo từ Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

- Giới tính: Nam/nữ tuổi từ 30 trở lên. Có chứng chỉ KTT.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, nắm chắc các nghiệp vụ, nắm vững và am hiểu các luật thuế, có kinh nghiệm về việc kiểm tra,thanh tra thuế.

- Sử dụng tốt Office, phần mếm kế toán, có khả năng xử lý công việc linh động, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý mục tiêu công việc.

- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc, kỹ năng giao tiếp, và truyền đạt thông tin tốt.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Hợp Tác Quốc Tế Daystar Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Thời gian làm việc : theo giờ hành chính. Nghỉ lễ, tết theo quy định.

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm, tham gia BHXH theo quy định.

- Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Hợp Tác Quốc Tế Daystar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin