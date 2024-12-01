Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: Số 07 Nguyễn Văn Đào, TP Huế
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lí toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. Bao gồm kiểm soát quy trình sổ sách, hạch toán và kiểm kê tài sản
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan nhà nước có liên quan.
Kiểm tra hoàn thiện chứng từ, báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng quý và quyết toán cuối năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Giới tính: Nam/nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chịu được áp lực công việc
Giới tính: Nam/nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ các ngày lễ theo quy định
Lương thỏa thuận
Phỏng vấn đạt nhận việc ngay
BHXH theo quy định
Lương thỏa thuận
Phỏng vấn đạt nhận việc ngay
BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI