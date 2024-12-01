Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Số 07 Nguyễn Văn Đào, TP Huế

Kế toán trưởng

Quản lí toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. Bao gồm kiểm soát quy trình sổ sách, hạch toán và kiểm kê tài sản

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Kiểm tra hoàn thiện chứng từ, báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng quý và quyết toán cuối năm.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Giới tính: Nam/nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ các ngày lễ theo quy định

Lương thỏa thuận

Phỏng vấn đạt nhận việc ngay

BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng

