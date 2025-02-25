Tuyển Key Account Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Key Account Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
- Hồ Chí Minh: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Key Account Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm trước TB QLKH Siêu thị về:
1. Phối hợp VHBH Siêu thị Miền trong triển khai thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng, hỗ trợ bán hàng… đối với (chuỗi) Siêu thị có quản lý.
2. Quản lý khách hàng và hỗ trợ, hướng dẫn việc triền khai, thực hiện các hoạt động, kế hoạch bán hàng tại các miền.
3. Xây dựng QHKH, DVKH tốt đẹp.
4. Quản lý ngân sách, chi phí NV DVCV nhằm đạt các mục tiêu chung về: doanh thu, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện… đối với (chuỗi) Siêu thị có quản lý.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến chức trách và nhiệm vụ của mình được giao phó và chỉ định bởi cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học
- Ưu tiên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh.
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
