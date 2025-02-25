Tuyển Key Account Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước TB QLKH Siêu thị về:

1. Phối hợp VHBH Siêu thị Miền trong triển khai thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng, hỗ trợ bán hàng… đối với (chuỗi) Siêu thị có quản lý.

2. Quản lý khách hàng và hỗ trợ, hướng dẫn việc triền khai, thực hiện các hoạt động, kế hoạch bán hàng tại các miền.

3. Xây dựng QHKH, DVKH tốt đẹp.

4. Quản lý ngân sách, chi phí NV DVCV nhằm đạt các mục tiêu chung về: doanh thu, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện… đối với (chuỗi) Siêu thị có quản lý.

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến chức trách và nhiệm vụ của mình được giao phó và chỉ định bởi cấp quản lý.