Tuyển Kiểm toán nội bộ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Thu thập các thông tin liên quan để xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng, kế hoạch hoạt động của Cơ quan KTNB
• Rà soát các quy định, phương pháp, hướng dẫn trong hoạt động kiểm toán theo quy định và thông lệ làm cơ sở kiện toàn các quy định nội bộ về KTNB, hỗ trợ Trưởng phòng/CG trong công tác xây dựng các quy định nội bộ về KTNB theo phân công.
• Giám sát tuân thủ quy định trong triển khai chương trình kiểm toán theo phê duyệt
• Trực tiếp quản lý hệ thống thông tin kiểm toán đối với các cấu phần theo phân công
• Trực tiếp thực hiện kiểm tra/rà soát/đánh giá theo kế hoạch kiểm toán; đề xuất kiến nghị/ khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động/ đơn vị được kiểm tra
• Báo cáo các phát hiện kiểm toán lên Trưởng nhóm/Trưởng đoàn KTNB và trao đổi thống nhất với nhân sự đơn vị được kiểm toán
• Trao đổi và thu thập thông tin từ các đơn vị theo phân công làm cơ sở đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát, KTNB
• Thu thập thông tin làm cơ sở đánh giá mức độ trưởng thành của KTNB tại Công ty thành viên và Chi nhánh nước ngoài theo phân công; Chuẩn bị, rà soát tài liệu đào tạo và trợ giúp công tác hậu cần tổ chức chương trình đào tạo cho KTNB tại Công ty thành viên, Chi nhánh nước ngoài; rà soát kế hoạch KTNB và quy định nội bộ về KTNB của Công ty thành viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19th – MB Building,18 Le Van Luong Str., Cau Giay Dist. Hanoi, Vietnam

