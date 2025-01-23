Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch đã được duyệt và phân công của Trưởng Ban

- Đánh giá, phân tích thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán.

- Đưa ra đánh giá, khuyến nghị và đề xuất các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro, sai sót trong hoạt động của các Phòng/Ban/ Đơn vị Thành Viên.

- Lập báo cáo nội dung kiểm toán đã thực hiện trình Trưởng ban KTNB

- Giám sát, đánh giá tính tuân thủ các Phòng, Ban, Đơn vị Thành viên trong việc thực hiện các quy đinh, quy trình của Công ty và quy định của Pháp Luật, đánh giá hiệu quả và tính phù hợp của các quy trình, quy định.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp, khuyến nghị đã được phê duyệt trong các báo cáo kiểm tóa nội bộ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban KTNB