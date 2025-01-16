Tuyển Kiểm toán viên Công Ty CP Chứng Khoán Navibank (NVS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) được thành lập theo quyết định số 93/QĐ-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và đang trong quá trình phát triển với mục tiêu trở thành một trong những công ty chứng khoán hoạt động chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả. Hiện nay do nhu cầu phát triển, NVS thông báo tuyển dụng ứng viên cho vị trí Phó Phòng Hệ thống – Khối Công nghệ thông tin với các yêu cầu sau:

I. Mô tả công việc:

1. Tiếp nhận thông tin giao việc và triển khai công việc từ Giám đốc Khối Công nghệ thông tin.

2. Xây dựng và Quản trị các hệ thống ứng dụng, dịch vụ Công nghệ thông tin của công ty nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng hoạt động kinh doanh.

3. Quản trị các hệ thống trên nền tảng Microsoft Windows, Linux, Openstack, VMWare, Hyper-V… nhằm đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng hoạt động kinh doanh, tối ưu về hiệu năng và bảo mật.

4. Khắc phục các sự cố nhằm đảm bảo hệ thống ứng dụng dịch vụ hoạt động ổn định.

5. Xây dựng các tài liệu cài đặt, tài liệu vận hành, sao lưu và phục hồi hệ thống liên quan đến lĩnh vực công việc được giao.

6. Nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng giải pháp công nghệ mới tối ưu cho hệ thống CNTT của công ty.

7. Triển khai và khai thác mang lại hiệu quả cho công ty.

8. Tham gia nghiên cứu, triển khai, vận hành và quản trị các hệ thống dịch vụ trên nền tảng tiên tiến đảm bảo đáp ứng hoạt động kinh doanh.