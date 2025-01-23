Tuyển Kiểm toán viên CCIPY Vietnam làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

1. Thiết lập, quản lý, vận hành và duy trì toàn bộ hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của nhà máy như computer server, LAN, ADSL, wireless internet...

2. Quản lý, động viên đội ngũ kỹ thuật viên thực hiện tốt công việc của bộ phận công nghệ thông tin

3. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin, và các thiết bị liên quan

4. Lắp mới, sửa chữa phần mềm, phần cứng máy vi tính, máy in, máy photocopy, cài đặt phần mềm máy tính

5. Liên hệ với nhà thầu, nhà phân phối và/ hoặc các chuyên gia khác để thực hiện các hợp đồng dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin

6. Phối hợp và thực hiện các chức năng của hệ thống sản xuất nội bộ tại nhà máy với sự hướng dẫn của đại diện MIS của đối tác Singapore

7. Giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin như internet, ứng dụng phầm mềm mới.

8. Đảm bảo các thiết bị công nghệ thông tin trong tình trạng tốt để phục vụ công việc sản xuất của nhà máy

9. Hỗ trợ các bộ phận khác trong các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin, phầm mềm máy tính

10. Đảm bảo an toàn và gọn gàng, vệ sinh tại nơi làm việc

-----------

1. Set up, manage, and operate and maintenance the whole IT system of the company such as computer server, ADSL router, LAN, wireless internet…