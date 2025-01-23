Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Thôn 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam.

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ (hội nghị, hội thao, văn nghệ…) nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp.

• Phối hợp với các tổ chức như: công đoàn, đoàn thanh niên, câu lạc bộ… trong Tập đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động đoàn thể.

• Đón tiếp các đoàn khách đến tham quan và làm việc tại THACO INDUSTRIES.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Văn hóa học, Quản lý sự kiện, Quan hệ công chúng, Marketing… Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Có kiến thức về tổ chức và vận hành sự kiện, hoạt động, phong trào đoàn thể. Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ nội bộ doanh nghiệp.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

• Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

