Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Tiếp nhận thông tin đầu bài, khảo sát, lên ý tưởng, tư vấn cho khách hang phương án thiết kế.

Tham gia đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn thiết kế

Theo dõi Chất lượng hồ sơ thiết kế, khối lượng công việc và tiến độ thực hiện của nhà thầu tư vấn.

Tham gia nghiệm thu chất lượng (kỹ, mỹ thuật) và khối lượng công việc hoàn thành của Nhà thầu

Thiết kế cho dự án khi được phân công, bao gồm: triển khai thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

Thực hiện một số công việc theo sự phân công Công ty

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan

Có kinh nghiệm về mảng thiết kế nhà xưởng công nghiệp là một lợi thế

Sử dụng thành thạo Revit, AutoCad (ưu tiên ứng viên có kỹ năng vẽ REVIT)

Có khả năng sử dụng các phần mềm diễn hoạ như Lumion, Enscape, Vray, Corona...

Có kiến thức về thiết kế, am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp

Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Khả năng làm việc với nhiều deadline.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16.000.000- 22.000.000T

Tham gia đầy đủ quyền lợi theo quy định nhà nước

Chế độ nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Thời gian: từ thứ 2 – hết sáng thứ 7 (Time: Từ 08h00’ – 12h00’ & 13h30’ – 17h30’)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

