Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội
- Hà Nội: Phòng 308 tòa nhà Thanh Hà CC2A – khu Bắc Linh Đàm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Từ 1,500 USD
1. Kiến trúc sư:
Thiết kế quy hoạch TMB 1: 500
Thiết kế Sơ bộ, lên ý tưởng kiến trúc
TKBV cơ sở
TKBVTC
Các công trình có vốn nhân sách nhà nước cấp quận huyện (Trường học, Trung tâm thể thao văn hóa, Bệnh viện, Trụ sở cơ quan...)
2. Thiết kế công trình giao thông đường bộ:
- Các hạng mục nền, mặt đường của các loại đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường giao thông thông thường.
- Kè đá các loại (Mọi kích thước)
- Kè bê tông cốt thép ( H từ 3 đến 6m)
- Cống : Các loại cống cánh
- Kiểm toán kè đá trên mọi nền địa chất
- Kiểm toán nền đất yếu
- Tính toán thoát nước của các loại cống, rãnh
- Kiểm toán kết cấu mặt đường BTN, BTXM
3. Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật:
Với Mức Lương Từ 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
