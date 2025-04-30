Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 188 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai bản vẽ sơ bộ, thiết kế cơ sở và bản vẽ thi công các công trình kiến trúc, nội thất (biệt thự cao cấp, nhà ở dân dụng, các dự án khách sạn nghỉ dưỡng, công trình thương mại tư nhân…)
Thực hiện khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.
Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư khác trong quá trình thiết kế.
Lập bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công chi tiết.
Tính toán kết cấu, lựa chọn vật liệu phù hợp.
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu, hiệu quả

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc Xây dựng.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế
Thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc (SketchUp, 3ds Max, 2D...).
Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có tinh thần cầu thị, trung thực và trách nhiệm cao
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 - 20tr(Lương cơ bản 10 - 12tr + Thưởng).
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

