Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 50 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia thiết kế kiến trúc nhà ở và các loại công trình khác theo định hướng của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (nội thất, kết cấu, MEP...) trong quá trình triển khai thiết kế.
Diễn họa phối cảnh, triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công.
Cập nhật các xu hướng thiết kế hiện đại, phù hợp với định hướng sản phẩm của công ty.
Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc
Có tư duy thiết kế kiến trúc tốt, đặc biệt là nhà ở
Hiểu biết về quy trình thiết kế và triển khai các loại công trình khác
Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, 3Ds Max, SketchUp
Có kỹ năng Render phối cảnh chất lượng
Sử dụng tốt phần mềm Revit là một lợi thế ưu tiên
Tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 – 10 triệu/tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm)
Phụ cấp, thưởng theo dự án
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau thử việc
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong môi trường trẻ trung, sáng tạo
Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 50 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

