Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Gặp gỡ, lấy ý kiến của khách hàng, khảo sát mặt bằng, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế kiến trúc đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng, tư vấn được cho khách hàng về hình ảnh & công năng sử dụng sản phẩm mình thiết kế hoặc chỉnh sửa lại.

Có ý tưởng tốt, chuyên thiết kế ngoại thất 1 trong các lĩnh vực sau: Văn phòng, trường học, khách sạn, nhà hàng, chung cư, biệt thự...

Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ, ...

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế hoặc chuyên ngành có liên quan

Hiểu biết về các biện pháp thi công theo ý tưởng thiết kế được đưa ra. - Nắm vững chuyên môn, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành: Auto Cad, 3D Max, Photoshop, Sketchup.

Tinh thần chịu tiếp thu công việc, cầu tiến, nhiệt tình đam mê với sản phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo thỏa thuận theo năng lực từ 11.000.000 - 15.000.000+ thưởng% dự án

Được xét tăng lương định kỳ và tăng lương sớm theo năng lực;

Thưởng các ngày lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;

Được tham gia các hoạt động: Sinh nhật tháng, team building, year end party,...

Được tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin