Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG NỘI THẤT CELESTINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 144 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng Giám đốc sản phẩm lên ý tưởng sản phẩm mới, thiết kế các dòng nội thất cao cấp theo phong cách châu Âu – Mỹ.

Triển khai dựng đồ rời, thiết kế chi tiết sản phẩm, nghiên cứu tỉ lệ, vật liệu, cấu trúc thi công.

Xây dựng moodboard, concept sản phẩm định kỳ theo bộ sưu tập hoặc xu hướng thị trường.

Hỗ trợ bộ phận Marketing và Sales trong việc lên ý tưởng truyền thông và tư vấn chuyên môn cho khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác để hiện thực hóa sản phẩm từ bản vẽ đến sản xuất.

Góp phần xây dựng “di sản thiết kế” mang tinh thần “Proudly made in Vietnam” – hướng đến giá trị bền vững, thẩm mỹ đỉnh cao và bản sắc văn hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm thiết kế đồ rời/nội thất rời

Có nền tảng nhất định về phong cách thiết kế châu Âu – Mỹ, tư duy thẩm mỹ tinh tế, khả năng phân tích & phát triển sản phẩm theo định hướng thương hiệu.

Thành thạo các phần mềm: AutoCAD, SketchUp/3Ds Max, Photoshop, Illustrator…

Có tư duy sáng tạo, khao khát tạo ra những thiết kế có giá trị lâu dài, mang tính di sản.

Giao tiếp tốt, phối hợp nhóm linh hoạt, cởi mở học hỏi và cầu tiến.

Định hướng phát triển thành Nhà thiết kế chuyên nghiệp, sẵn sàng đồng hành cùng Celestine trong hành trình xây dựng một thương hiệu nội thất cao cấp của người Việt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG NỘI THẤT CELESTINE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc nghệ thuật, sáng tạo, có chiều sâu – đề cao tư duy thiết kế và giá trị bền vững.

Được làm việc trong môi trường có nền tảng tốt về phong cách Âu Mỹ (kinh nghiệm , kiến thức)

Có cơ hội xây dựng tên tuổi và thương hiệu cá nhân; được tạo điều kiện để phát triển lên vị trí Giám đốc Sáng tạo, nếu có năng lực và định hướng rõ ràng.

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực + thưởng theo dự án và hiệu quả công việc.

Chế độ phúc lợi đầy đủ, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG NỘI THẤT CELESTINE

