Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT1, thuộc dự án C14 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Triển khai diễn họa 3D nội thất theo yêu cầu của dự án, đảm bảo tính chính xác và thẩm mỹ cao.

Phối hợp với chủ trì Concept để phát triển mô hình và diễn họa sản phẩm theo định hướng thiết kế.

Thiết kế phối cảnh, dựng hình, render sản phẩm theo concept có sẵn hoặc tự đề xuất, đảm bảo sự hài hòa giữa công năng và nghệ thuật.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn \"Đúng - Đủ - Chính Xác và Chân – Thiện – Mỹ\".

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, Nội thất hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc hoặc thiết kế nội thất, đặc biệt là trong việc diễn họa 3D.

Thành thạo các phần mềm 3D: 3ds Max, Vray/Corona, SketchUp, Photoshop, AutoCAD...

Thành thạo các phần mềm 3D

Kỹ năng dựng hình và diễn họa chuyên sâu: Có khả năng dựng hình chính xác, chi tiết và render phối cảnh chất lượng cao, truyền tải được tinh thần thiết kế.

Kỹ năng dựng hình và diễn họa chuyên sâu:

Khả năng cảm thụ không gian, màu sắc, ánh sáng, vật liệu tốt.

Khả năng cảm thụ

Hiểu biết sâu về không gian, màu sắc, ánh sáng, vật liệu, đảm bảo từng chi tiết trong thiết kế có độ chính xác cao.

Hiểu biết sâu

Nắm vững quy chuẩn thiết kế, vật liệu, kỹ thuật thi công và cập nhật xu hướng mới trong nội thất.

Nắm vững quy chuẩn thiết kế,

Có khả năng sáng tạo nhưng thực tế, đảm bảo thiết kế không chỉ đẹp mà còn ứng dụng tốt.

Có khả năng sáng tạo nhưng thực tế

Kỹ năng làm việc nhóm và trình bày ý tưởng: Diễn đạt tốt, tư duy logic, phối hợp hiệu quả với nhóm thiết kế, kiến trúc sư chủ trì để hiện thực hóa ý tưởng đúng định hướng.

Kỹ năng làm việc nhóm và trình bày ý tưởng:

Chính trực, trách nhiệm, tỉ mỉ: Luôn đảm bảo độ chính xác, đầy đủ và chăm chút từng chi tiết để nâng cao chất lượng và thẩm mỹ sản phẩm.

Chính trực, trách nhiệm, tỉ mỉ:

Sáng tạo, yêu nghề, theo đuổi cái đẹp: Có tinh thần cầu tiến, đam mê sáng tạo, định hướng thiết kế hài hòa giữa công năng và nghệ thuật – theo tinh thần “Chân – Thiện – Mỹ”.

Sáng tạo, yêu nghề, theo đuổi cái đẹp:

Chủ động, linh hoạt, chịu được áp lực: Có khả năng xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo hiệu quả công việc ngay cả trong điều kiện áp lực cao.

Chủ động, linh hoạt, chịu được áp lực

Thái độ tích cực, chân thành, hợp tác: Luôn sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ đồng đội vì mục tiêu chung.

Thái độ tích cực, chân thành, hợp tác

Làm việc có tâm – có tầm: Cam kết đồng hành lâu dài cùng công ty để tạo ra những sản phẩm “Đúng – Đủ – Chính xác – Đẹp”.

Làm việc có tâm – có tầm:

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Văn minh – hiện đại – sang trọng, đề cao thẩm mỹ và nhân văn.

Quy trình rõ ràng, chuyên nghiệp, đề cao giá trị cốt lõi: \"Đúng – Đủ – Chính xác\" và \"Chân – Thiện – Mỹ\".

Có lộ trình phát triển rõ ràng, được đào tạo nội bộ (đi học có lương, làm trợ giảng có lương).

Làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo giàu chuyên môn và tư duy quản trị hiện đại, cùng xây dựng tổ chức Hạnh phúc – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả.

Thu nhập hấp dẫn:

Tổng thu nhập: Từ 20 triệu – 30 triệu/tháng; bao gồm lương cứng: 15triệu – 17 triệu + % hoa hồng + PC

Tổng thu nhập:

Phụ cấp ăn trưa: 25.000đ/ngày.

Phụ cấp ăn trưa:

Thưởng doanh thu hàng tháng: Theo cơ chế chính sách hiện hành dựa trên kết quả sản phẩm thiết kế (số lượng + chất lượng).

Thưởng doanh thu hàng tháng:

Thưởng đào tạo: Trung bình khoảng 1 triệu/tháng, trả theo quý và chương trình học.

Thưởng đào tạo:

Thưởng khác: KPIs, cá nhân xuất sắc, thưởng quý/năm, tháng 13, thưởng vinh danh & đóng góp… theo chính sách \"thu hút nhân tài\" của công ty.

Thưởng khác:

\"thu hút nhân tài\"

Chính sách phúc lợi:

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng lễ, Tết, thưởng hàng năm.

Hoạt động gắn kết: Teambuilding, du lịch, liên hoan…

Hoạt động gắn kết:

Tận hưởng chính sách Total Reward

Wealth wellbeing

Health wellbeing

Work wellbeing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỨC DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin