Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

1. Lập phương án Concept quy hoạch, kiến trúc, triển khai thiết kế chi tiết...

2. Chủ trì lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch 1/500, quy hoạch Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế thi công…

3. Theo dõi, đôn đốc nhà thầu tư vấn lập hồ sơ quy hoạch 1/500, quy hoạch Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế thi công, thuyết minh thiết kế, tổng mức đầu tư…

4. Theo dõi, phối hợp làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình thẩm định, phê duyệt đồ án.

5. Quản lý, theo dõi tiến độ, chất lượng, hướng dẫn, đôn đốc đơn vị nhà thầu tư vấn kiến trúc, quy hoạch thực hiện hồ sơ dự án tuân thủ các Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn VN và các quy định hiện hành và các yêu cầu của chủ đầu tư;

6. Phối hợp lập hồ sơ Đề xuất dự án đầu tư, lập Hồ sơ tham gia dự thầu...

7. Phối hợp trong việc xác định ranh giới dự án, bàn giao mốc, quản lý mốc giới dự án;

8. Lập kế hoạch tiến độ thực hiện các công việc quản lý quy hoạch.

9. Thực hiện quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ quy hoạch 1/2000, 1/500, quy hoạch Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh dự án đầu tư, tổng mức đầu tư phục vụ cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp.