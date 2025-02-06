Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 7, TNR Tower, 180

- 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.
Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Deverloper ở Việt Nam.
Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.
Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật nghe , nói, đọc, viết tốt ; Từ N2 trở lên.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư cầu nối BrSE hoặc Project leader.
Ứng viên đã đi onsite tại Nhật là một lợi thế.
Khả năng đọc hiểu yêu cầu tốt, viết specs bằng tiếng Nhật và hướng dẫn, theo dõi team thực hiện.
Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 50 triệu + thưởng dự án.
Lương tháng 13
Review lương 2 lần/năm
Phụ cấp văn trưa, xăng xe...
Đóng bảo hiểm full lương, bảo hiểm sức khỏe của Công ty.
12 ngày nghỉ phép/năm + ngày nghỉ lễ
Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ của Công ty (du lịch, đá bóng, cầu lông...)
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật, và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

