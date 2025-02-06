Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, TNR Tower, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối

Phỏng vấn & phát triển team DEV để thực hiện dự án.

Là cầu nối giao tiếp giữa công ty Mẹ ở Nhật & đội Deverloper ở Việt Nam.

Tiếp nhận, thảo luận yêu cầu từ bộ phận bên Nhật qua internet meeting hoặc công tác qua Nhật để nghe giải thích trực tiếp từ khách hàng.

Viết tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật & tiếng Việt, sau đó giải thích, phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Nhật nghe , nói, đọc, viết tốt ; Từ N2 trở lên.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư cầu nối BrSE hoặc Project leader.

Ứng viên đã đi onsite tại Nhật là một lợi thế.

Khả năng đọc hiểu yêu cầu tốt, viết specs bằng tiếng Nhật và hướng dẫn, theo dõi team thực hiện.

Có khả năng leadership, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần làm việc teamwork, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 50 triệu + thưởng dự án.

Lương tháng 13

Review lương 2 lần/năm

Phụ cấp văn trưa, xăng xe...

Đóng bảo hiểm full lương, bảo hiểm sức khỏe của Công ty.

12 ngày nghỉ phép/năm + ngày nghỉ lễ

Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ của Công ty (du lịch, đá bóng, cầu lông...)

Các chế độ khác theo quy định của pháp luật, và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

