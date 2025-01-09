Tuyển Kỹ sư cơ điện CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 602 Nguyễn Hữu Thọ, p. Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Làm việc tại văn phòng ở Đà Nẵng.

- Shopdrawing hệ thống Cơ (CTN, PCCC, ĐHKK), bóc tách và kiểm soát khối lượng,

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận/ BGĐ giao.

- Trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan đến Cơ Điện Lạnh

- Thành thạo vi tính văn phòng, AutoCad...

- Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm hiện trường.

Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.

- Lương tháng 13, thưởng, lợi nhuận dự án và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.

- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, đi du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.