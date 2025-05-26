Tuyển Kỹ sư cơ điện CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tổ 12 Ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Quận Cẩm Lệ

- Bóc tách khối lượng hạng mục Cơ Điện (Điện, Cấp Thoát Nước, Điều Hòa Không Khí...).

- Kiểm soát công tác thi công, nghiệm thu chất lượng và khối lượng công việc của các tổ đội, nhà thầu phụ.

- Giám sát hiện trường và điều chỉnh phù hợp theo thực tế thi công trên công trường để đảm bảo chất lượng thi công và tiến độ dự án.

- Tham gia báo cáo công việc định kỳ hàng tuần của Ban QLDA hiện trường.

- Phối hợp với các tổ đội thi công, tư vấn giám sát và các bộ phận liên quan để giải quyết các vướng mắc kỹ thuật ngoài hiện trường.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Cơ Điện Lạnh.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo phần mềm AUTOCAD, MS OFFICE...

- Chấp nhận đi làm dự án tỉnh khi có lệnh điều động.

Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.

- Lương tháng 13, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.

- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, đi du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.