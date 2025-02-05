Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ của các đơn vị liên quan căn cứ trên các quy trình, quy định của tập đoàn. Đánh giá, xác định các sai phạm của các cá nhân, đơn vị trong thực thi công việc và chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
- Thành thạo trong kiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán (hồ sơ khối lượng, chất lượng, phát lý, đầu vào, ATLĐ, hoàn công…) - Ưu tiên với chuyên viên thanh tra và kiểm soát Quyết toán.
- Thành thạo trong việc kiểm soát hợp đồng trước khi trình ký (kiểm tra các điều khoản hợp đồng, các quy định của pháp luật, phụ lục, yêu cầu kỹ thuật đính kèm…) - Ưu tiên với chuyên viên thanh tra và kiểm soát Hợp đồng trước khi trình ký.
- Kiểm tra chất lượng thi công xây lắp đánh giá sự phù hợp với các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật.
- Kiểm tra đánh giá tiến độ thi công.
- Kiểm tra đánh giá xác định trách nhiệm các bên đối với công tác phát sinh theo đề xuất của các phòng ban liên quan.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra dự án theo chỉ đạo, theo chuyên đề. Xây dựng kế hoạch thực hiện năm.
- Xây dựng quy trình, quy định phối hợp trong công tác quản lý kiểm soát chất lượng, tiến độ, ATLĐ.
- Đánh giá và phân loại sự cố trong thi công xây lắp.
- Nhận diện, đánh giá, cảnh báo rủi ro trong quá trình thi công xây lắp và QLDA.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
