Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

- Nghiên cứu, hoàn thiện thông số hàn cho các dây chuyền hàn và robot hàn



- Demo, thực nghiệm các thiết bị hàn mới tại khách hàng và TTCN



- Tham gia hỗ trợ giải pháp quy trình hàn



- Tham gia tư vấn giải pháp hàn cho khách hàng, thực nghiệm các công nghệ hàn tại khách hàng



- Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ hằng ngày từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên sử dựng được Tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 17 - 23 triệu, gồm lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng ( Thưởng dự án, thưởng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh....)

- Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương.

- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ

- Làm việc 5,5 ngày / tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Văn hóa giá trị

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động,văn hóa doanh nghiệprõ nét.

- Được tham gia các chương trình giải trí ngoài giờ tại khu vui chơi của Công ty: Phi tiêu, bi lắc, bi a....

- Được tham gia các sự kiện nội bộ Công ty.

- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin