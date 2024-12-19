Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thiết kế bản vẽ thang máy: Hố thang và Decor
Khảo sát, tư vấn, hỗ trợ kinh doanh bán hàng
Tìm hiểu tiêu chuẩn quốc gia TCVN về thang máy, thang tải hàng
Lên phương án giải quyết vấn đề phát sinh khi triển khai bản vẽ hố thang
Lập bản vẽ hoàn công cho văn phòng khu vực
Lưu hồ sơ, bản vẽ
Nghiên cứu sản phẩm mới, các thành phần cấu tạo nên sản phẩm, kiểu dáng
Ứng viên sẽ được đào tạo khi nhận việc
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng đơn vị.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.500.000 - 12.000.000
Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;
Được nâng lương theo quy định của Công ty;
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị;
Được cấp phát đồng phục theo quy định của Công ty;
Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
