Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế bản vẽ thang máy: Hố thang và Decor

Khảo sát, tư vấn, hỗ trợ kinh doanh bán hàng

Tìm hiểu tiêu chuẩn quốc gia TCVN về thang máy, thang tải hàng

Lên phương án giải quyết vấn đề phát sinh khi triển khai bản vẽ hố thang

Lập bản vẽ hoàn công cho văn phòng khu vực

Lưu hồ sơ, bản vẽ

Nghiên cứu sản phẩm mới, các thành phần cấu tạo nên sản phẩm, kiểu dáng

Ứng viên sẽ được đào tạo khi nhận việc

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng đơn vị.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo; Ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm (Ưu tiên người làm trong ngành thang máy);

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành cơ khí;

Khả năng đọc bản vẽ cơ khí; Thành thạo, biết phần mềm 3D như Soliword, Inventer,.. (Cơ bản)

Kiến thức liên quan: Thành thạo Autocad/ Inventer/ CAD 2D, 3D/ Creo (là một ưu thế);

Khả năng làm việc: Linh hoạt nhạy bén, cẩn thận, sâu sắc, sáng tạo, chuyên cần ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.500.000 - 12.000.000

Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;

Được nâng lương theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị;

Được cấp phát đồng phục theo quy định của Công ty;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin