Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thiết kế bản vẽ thang máy: Hố thang và Decor
Khảo sát, tư vấn, hỗ trợ kinh doanh bán hàng
Tìm hiểu tiêu chuẩn quốc gia TCVN về thang máy, thang tải hàng
Lên phương án giải quyết vấn đề phát sinh khi triển khai bản vẽ hố thang
Lập bản vẽ hoàn công cho văn phòng khu vực
Lưu hồ sơ, bản vẽ
Nghiên cứu sản phẩm mới, các thành phần cấu tạo nên sản phẩm, kiểu dáng
Ứng viên sẽ được đào tạo khi nhận việc
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng đơn vị.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo; Ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm (Ưu tiên người làm trong ngành thang máy);
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành cơ khí;
Khả năng đọc bản vẽ cơ khí; Thành thạo, biết phần mềm 3D như Soliword, Inventer,.. (Cơ bản)
Kiến thức liên quan: Thành thạo Autocad/ Inventer/ CAD 2D, 3D/ Creo (là một ưu thế);
Khả năng làm việc: Linh hoạt nhạy bén, cẩn thận, sâu sắc, sáng tạo, chuyên cần ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.500.000 - 12.000.000
Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy;
Được nâng lương theo quy định của Công ty;
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị;
Được cấp phát đồng phục theo quy định của Công ty;
Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;
Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 219 Thạch Lam, Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

